Представитель США – “Освобождение Идана Александра – первый шаг к мирному соглашению”

Телеканал CNN цитирует официальный американский источник, по чьим словам, после освобождения Идана Александра будут начаты переговоры с целью достичь мирного соглашения. Он назвал освобождение заложника “жестом доброй воли с начала и до конца”.

Специальный советник президента Дональда Трампа по заложникам Адам Белер заявил, что Трамп, государственный секретарь Марко Рубио и посланник президента Стивен Виткофф сосредоточили все внимание на освобождении Идана.

“Президент Трамп по-прежнему привержен цели освобождения всех заложников и возвращения останков американцев. И израильтяне, и американцы должны видеть в этом первый важный шаг”, – заявил он. Отметим, что ХАМАС не требовал обменять Александра на палестинских заключенных.

У близких заложников новость вызвала смешанные чувства. Дани Миран, чей сын Омри удерживается в Газе уже почти 600 дней, посетовал, что у остальных заложников нет американского гражданства. “Если бы только Биньямин Нетаниягу проявил такое упорство, как Дональд Трамп”, – заявил он.