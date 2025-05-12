Беспилотный грузовик Glider M одинаково легко ездит по дорогам и по рельсам

В 2025 году стартап Glid Technologies из США планирует запустить пилотный проект на калифорнийском маршруте Skunk Train, где будут использоваться беспилотные гибридные платформы для грузоперевозок. Концепция транспорта, способного передвигаться как по автомобильным дорогам, так и по железнодорожным путям, существует уже более ста лет. Однако только сейчас технология готова к коммерческому внедрению благодаря развитию автономных систем.

Glid Technologies заключила соглашение с Mendocino Railway для тестирования своих разработок на 70-километровом участке между Уиллитсом и Форт-Брэггом. Тестируемые аппараты Glider M оснащены гибридной силовой установкой и предназначены для перевозки грузов – от сырьевых материалов до военной техники. В будущем планируется внедрение полностью автономных версий, работающих без водителя.

Главное преимущество таких систем – возможность эффективно использовать существующую инфраструктуру, включая малонагруженные железнодорожные ветки. По заявлениям разработчиков, это позволит значительно сократить углеродный след и удешевить логистику для сельских регионов. Грузовик Glider способен перевозить прицеп массой до 36 тонн, развивая на рельсах скорость до 130 км/ч.

Управление осуществляется за счет комбинации автономных технологий и дистанционного контроля. На дорогах платформа движется самостоятельно, а при переходе на железнодорожные пути операторы берут управление на себя из центрального диспетчерского пункта. Электрическая версия транспортного средства уже анонсирована, а гибридная модель Glider M Alpha, работающая на биодизеле, готовится к испытаниям.

Источник — Glid