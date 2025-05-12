Мнение: Гражданин России, забытый в польской тюрьме

К 37 годам Дмитрий Васильев успел стать долларовым миллионером и так же легко разориться, поучаствовать в шоу «Секретный миллионер» и поруководить криптобиржей Wex, прожить несколько лет в Китае и познакомится с тюрьмами Италии, Хорватии и Польши, в которых оказывался по уголовному делу, сфабрикованному и возбужденному в Казахстане.

В октябре 2024 года уголовное дело в Казахстане закрыли. Оказалось, что оно было возбуждено по заявлениям одного казаха и двух таджиков, решивших стать криптоинвесторами и которым Васильев еще в 2018 году, якобы, обещал продать крипту, взял доллары, а обязательства не выполнил, биткоинов не предоставил.

В сентябре прошлого года, через шесть лет после возбуждения дела, все трое «потерпевших» наконец-то объяснили казахской полиции, что в обмен на доллары Васильев предоставил им какие-то коды, цифры и буквы, и что биткоины хранились где-то в интернете, а они-то думали, что биткоины – это что-то такое типа монет, которые можно потрогать, пощупать, попробовать на зуб. Все это «потерпевшие» расписали в заявлениях в полицию, объясниd, что недоразумение произошло «по причине некомпетентности в данной сфере».

Уголовное преследование Васильева в Казахстане прекратили. Васильев слетал в Алматы, съездил в полицию Бастандыкского района, где заполучил копии документов о прекращении уголовного дела. А через неделю снова оказался в тюрьме. В Варшаве. На этот раз по запросу США.

Подробности – в программе «Гражданин России, забытый в польской тюрьме».

Упомянутое в выпуске расследование «WEX воли не видать»

Сайт «Судового журнала»

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