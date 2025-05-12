 

В Android 16 появится режим рабочего стола, как на ПК

12.05.2025, 11:45, Разное
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В бета-версии ОС Android 16 замечена новая опция – возможность организовать на смартфоне полноценный рабочий стол. Эксперты усматривают в этом конкуренцию с сервисом Samsung DeX, который был доступен только на устройствах этой компании. Теперь же Google, по всей видимости, собирается создать аналог для своих гаджетов из линейки Pixel.

Главное преимущество данной опции в возможности поддержки многозадачности — одновременной работы с несколькими приложениями в отдельных окнах. Это пытались сделать еще в Android 15, но тогда возникли проблемы с подключением внешних мониторов, клавиатур и мышек. Вероятно, при разработке 16-ой версии эта задача была решена, хотя бы частично.

При активации режима рабочего стола телефон Pixel выводит интерфейс, похожий на привычный пользователям ПК. Снизу располагается панель задач с избранными приложениями, есть аналог меню «Пуск» Windows. Строка состояния Android остается вверху экрана и отображает системную информацию, приложения открываются во всплывающих окнах, размер и расположение которых на экране можно варьировать. Также есть возможность закреплять окна по краям экрана для более эффективной работы с несколькими приложениями.

Источник &#8212 Android Authority


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