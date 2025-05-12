В России стартовала «сарайная амнистия»

С 12 мая в России официально стартовала новая государственная программа – «амнистия сараев».

Согласно постановлению правительства, теперь каждый гражданин, построивший сарай на своём участке до 2013 года, наконец-то может легализовать этот стратегический объект в упрощённом порядке. По словам чиновников, это исторический шаг на пути к полной победе над самостроем и хаосом в хозяйственных постройках.

В рамках амнистии россиянам разрешено регистрировать не только сараи, но и бани, погреба, колодцы и даже летние кухни. Главное условие — чтобы постройка имела фундамент и была внесена в технический реестр. Для оформления сарая потребуются: справка об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости, межевой план земельного участка и технический план строения, утверждённый кадастровым инженером. После получения от него соответствующей резолюции сарай обретёт юридическую силу, а его владелец — новый статус «законного владельца сарая».

– Желательно зарегистрировать сарай до конца года, в крайнем случае в следующем году, — поясняет замглавы Минстроя Муртаз Ишкельдин. — С 2027 года хранить лопаты, грабли, вёдра и прочую сельскохозяйственную утварь можно будет только в сертифицированных сараях.

Чиновник успокоил владельцев временных, сборно-разборных сараев – их имущество по-прежнему не подлежит регистрации.

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