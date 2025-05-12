Умер экс-глава госбанка СССР и РФ Виктор Геращенко

В воскресенье, 11 мая, в Москве в возрасте 87 лет умер бывший глава Госбанка СССР и Банка РФ Виктор Геращенко.

Виктор Геращенко родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде в семье высокопоставленного банковского сотрудника, который позже стал первым заместителем председателя правления Госбанка СССР. Окончив в 1960 году Московский финансовый институт, начал трудовую деятельность бухгалтером в Госбанке СССР. В 1961 году стал бухгалтером Внешторгбанка СССР, затем назначен инспектором, потом экспертом Управления внешних и внутренних расчётов, начальником отдела Управления валютно‑кассовых операций Внешторгбанка СССР. С 1965 года стал одним из директоров Moscow Narodny Bank в Лондоне. В 1967-1972 годах работал в должности заместителя управляющего, с 1969 года – управляющим отделением Московского народного банка в Бейруте в Ливане. В 1972-1974 годах занимал должность заместителя начальника управления Внешторгбанка СССР. В 1974-1977 годах работал председателем правления банка “Оst‑West Наndelsbank” (Франкфурт-на-Майне, ФРГ). В 1977-1982 годах был управляющим отделением Московского народного банка в Республике Сингапур. В 1982 году был назначен начальником валютного управления, а затем зампредом правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР (с июля 1988 года – Внешэкономбанк). С 1983 по 1985 год занимал пост зампреда правления Банка для внешней торговли СССР. В 1985 году стал первым зампредом правления Внешторгбанка СССР. В 1988 году был назначен первым зампредом правления Банка внешнеэкономической деятельности СССР. Председатель правления Госбанка СССР в 1989-1991 гг. Член КПСС (1963—1991), с 1990 по 1991 год – член ЦК КПСС. В 1992 году был назначен руководителем департамента по вопросам кредитно‑денежной политики Международного фонда экономических и социальных реформ “Реформа”. С ноября 1992 по октябрь 1994 года был председателем Банка России. Находясь на этом посту, Геращенко провел конфискационную денежную реформу 1993 года для снижения инфляции и уменьшения уровня денежной массы. C 16 марта по 25 декабря 1993 года по должности главы Банка РФ входил в состав Совета министров РФ и его президиума. В 1993 году был назначен полпредом РФ в Совете Межгосударственного банка СНГ. В том же году был избран председателем Совета Межгосударственного банка СНГ. В 1994-м ушел в отставку с поста председателя Банка России. Работал в Научно‑исследовательском институте банков Банка России. Потом был председателем правления Международного Московского банка. В 1998-м был назначен управляющим от РФ в Международном валютном фонде, в августе 2000 года был освобождён от этой должности. 11 сентября 1998 года вновь занял пост председателя Банка России. В марте 2002 года подал в отставку. После увольнения год проработал в НИИ Банка РФ старшим научным сотрудником. Был депутатом Госдумы РФ по федеральному списку избирательного объединения “Родина” (Народно‑патриотический союз). В начале июня 2004 года, уже после ареста Михаила Ходорковского, принял предложение руководства НК “ЮКОС” и возглавил совет директоров компании, сложив с себя депутатские полномочия. В августе 2006 года НК “ЮКОС” был объявлен банкротом, и началась процедура его ликвидации. Работал старшим научным сотрудником НИИ ЦБ РФ. Являлся членом международного консультативного совета АФК Система. Умер 11 мая 2025 года в Москве.

Умер 11 мая 2025 года[14][15].