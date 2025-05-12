Мнение «аналитика»: О цепочке ошибок Зеленского… Теряет контроль над собой?

Вопреки восторгам украинской стороны, я думаю, зря Владимир Зеленский всё это затеял. Игру в повышение ставок на поляне «мирных переговоров». Там ему своего визави не переиграть, это во-первых.

А во-вторых, в один свой же «капкан», выставленный на кремлёвского лидера, украинский президент уже угодил. И вот-вот попадётся в следующий.

После визита в Киев трёх европейских политиков Владимир Зеленский потребовал от Кремля немедленно согласиться на 30-дневное перемирие с полуночи часов 12 мая. Иначе, мол, будут #санкции и вообще а-та-та. И попался, неверно просчитав ситуацию. Потому что на данный момент:

– Москва этот ультиматум явно отвергла встречным предложением о мирных переговорах с 15 мая, и никаких санкций не последовало;

– вместо «ультиматума» все обсуждают, «дунули» в поезде европейские лидеры, или нет;

– американский президент Дональд Трамп приказал Украине принять предложение Москвы о прямых переговорах, и Владимир Зеленский тут же заявил, что поедет в Стамбул, хотя ещё за несколько часов до этого украинская сторона настаивала, что сначала перемирие и только после этого переговоры.

Упс! Вместо «несгибаемого лидера» — обычная «американская марионетка»…

Дальше хуже. Владимир #Зеленский заявил, что будет в Стамбуле ждать лично Владимира Путина. Что, конечно же, просто глупо. И потому, что встречам на высшем уровне всегда предшествуют переговоры в рабочих группах. И потому, что не имеется чёткого ответа на вопрос «а если нет, то что?».

Ну, в самом деле: с вероятностью 99% сам Владимир #Путин 15 мая в Стамбул не поедет. Тем более, что там в эти дни будет какая-то тусовка #НАТО. Но полномочную делегацию для переговоров в Стамбул он пошлёт. И тут для украинской стороны не остаётся хороших вариантов:

– если с российской делегацией не встречаться ни на каком уровне, ответственность за срыв переговоров — на Украине;

– если направить для встречи с ней украинских официальных лиц, значит, предложенные Москвой переговоры начались, а Киев пляшет под её дудку.

Причём даже повыпендриваться, заставив русских ждать несколько часов, как это было в феврале 2022 года, у украинцев не получится. Потому что модератором на планируемой встрече будет госсекретарь США Марко Рубио, а его время дорогого стоит. То есть, и тут репутационный провал.

Ну а если в Стамбул Владимир Путин всё же прилетит — и напомнит украинскому оппоненту его обещание «встать на колени» ради мира?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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