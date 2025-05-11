 

Делегация Израиля на “Евровидении” подала жалобу в полицию из-за угроз расправиться с Юваль Рафаэль

11.05.2025, 21:40, Новости дня
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Израильская делегация на “Евровидении” подала жалобу в швейцарскую полицию из-за угроз, с которыми столкнулась представительница еврейского государства Юваль Рафаэль во время прохождения участников по бирюзовой дорожке.

Певица, выжившая в “черную субботу” 7 октября 2023 года, была встречена сотнями манифестантов, которые размахивали палестинскими флагами и выкрикивали антиизраильские лозунги. Один из участников демонстрации провел рукой по своей шее.

Как передает “Кан 11”, израильская делегация также призвала Европейский совет вещания найти манифестанта, который угрожал Юваль физической расправой. Напомним, что в минувшем году израильская исполнительница Эден Голан не приняла участия в прохождении из-за мер по обеспечению ее безопасности.


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