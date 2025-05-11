Владимир Зеленский: “Жду Путина в четверг в Турции. Лично” (конечно же Путин не приедет)

Владимир Зеленский в своем Х-блоге написал, что Украина ждет полного прекращения огня с 12 мая и готова к прямым переговорам с Россией с 15 мая.

“Мы ждем полного и длительного прекращения огня уже с завтрашнего дня, чтобы обеспечить необходимую основу для дипломатии. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично”, – написал он.

Ранее Зеленский приветствовал предложение российского президента Владимира Путина начать двусторонние переговоры. “То, что русские задумались об окончании войны, – хороший знак. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны – это прекращение огня. Нет смысла продлевать убийства даже на день” – сообщил Зеленский.