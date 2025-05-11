Мнение: Зачем саудиты наказывают казахов

В «Клубе Зелёной Свиньи» мы с Кримсональтером подробно обсуждаем причины падения цен на нефть, провал внешней политики Трампа и камень преткновения, который не даёт американским шизопатриотам заключить с Россией мирную сделку.

Если коротко: пока что терпим, но в следующем году всё должно быть хорошо.

1. Суть картеля ОПЕК+ в том, что мы дружно придушиваем добычу нефти, на мировом рынке образуется дефицит, и цены на нефть растут. Грубо говоря, лучше продать одну бочку за 100 долларов, чем две бочки по 30 долларов каждая.

2. Казахстан решил, что нашёл дыру в системе: пусть все члены картеля снижают экспорт, чтобы цены на нефть были высокими, а Казахстан будет экспортировать много, чтобы заработать побольше. Продолжая аналогию, Казахстан решил, что продать одну бочку за 100 долларов хорошо, а продать две бочки по 95 долларов — ещё лучше.

3. Мало того. Казахстан не просто открыл вентили, но и решил публично провернуть партнёров на трубе — заявил вслух, что «национальные интересы» для него важнее, чем ОПЕК+ (ссылка). Почему казахи спровоцировали прямой конфликт, не вполне ясно. Может быть, им из Лондона позвонили, а может быть, в Астане решили, что ОПЕК+ ничего им не сделает, так как доля Казахстана не очень велика — 2% от мировой добычи нефти.

4. Для зануд. Казахстан добавил также, что нефть в стране добывают иностранцы, и власти Казахстана не могут приказать им ограничить добычу. Я не думаю, что стоит воспринимать это оправдание всерьёз.

5. Саудиты убедили некоторых других участников ОПЕК+, включая Россию, наказать Казахстан за некрасивое поведение, понизив цену на нефть. Для этого ОПЕК+ увеличил поставки нефти на мировой рынок, из-за чего цены на нефть пошли вниз, достигнув минимума за последние 4 года. Цель — дисциплинировать Казахстан и Ирак, который тоже нарушает взятые перед картелем обязательства, хотя и не так нахально (ссылка).

6. Казахстан — неустойчивая страна, не далее как в 2022 году мы помогали президенту Токаеву разобраться с протестами и сдержать хаос. А так как основа экономики Казахстана — это нефть, то падение цен на нефть приводит к экономическим проблемам, которые, в свою очередь, могут опустить уровень стабильности в красную зону. Проще говоря, Казахстан навряд ли сможет долго терпеть ущерб от низких цен на нефть.

7. Дополнительно ко всему низкие цены на нефть выжигают ещё и американских сланцевиков — особенно самые слабые компании, у которых и ранее дела шли неважно. Восстановиться после вынужденного закрытия сланцевики смогут навряд ли, даже когда цены на нефть отрастут.

8. Таким образом саудиты и остальные члены картеля ОПЕК+ рассчитывают примерно на следующее:

— Казахстан выучит урок и будет далее относиться к картелю с уважением;

— бизнес американских сланцевиков поломается, добыча «сланца» понизится;

— нефти на рынке станет значительно меньше;

— цены на нефть уверенно пойдут вверх.

Когда конкретно цены на нефть вырастут до справедливых уровней, предсказать нельзя — может быть, в 2026 году, может быть, раньше или позже. Ну а пока что у нас с вами есть очередная возможность закупить акции хороших русских нефтяных компаний с большой скидкой, на уровнях 2019-2021 года… или в панике всё распродать, если вы полагаете, что «нефть всё», и дальше будут одни только солнечные панели и ветряки.

Всё вышесказанное, разумеется, не инвестиционная рекомендация. Распоряжайтесь своими деньгами на собственный страх и риск.