Госдума на этой неделе рассмотрит закон, позволяющий арестовывать имущество релокантов

Госдума собирается ужесточить административную ответственность для уехавших российских граждан, действующих “против интересов” России. Об этом написал в своем Телеграм-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин под заголовком “О негодяях”.

Володин сообщает, что обсуждение законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении релокантов, начнется на этой неделе.

Находящихся за границей россиян предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей: за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики; за дискредитацию ВС РФ; за злоупотребление свободой слова и распространение фейков; за несоблюдение обязанностей владельца соцсети.

“Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества”, – написал Володин.

Отметим, что в апреле в РФ был принят закон, позволяющий проводить судебное разбирательство без участия подсудимого в отношении иноагентов и находящихся за границей граждан, по 20 уголовным статьям.