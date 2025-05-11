 

Госдума на этой неделе рассмотрит закон, позволяющий арестовывать имущество релокантов

11.05.2025, 18:59, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Госдума собирается ужесточить административную ответственность для уехавших российских граждан, действующих “против интересов” России. Об этом написал в своем Телеграм-канале председатель нижней палаты Вячеслав Володин под заголовком “О негодяях”.

Володин сообщает, что обсуждение законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении релокантов, начнется на этой неделе.

Находящихся за границей россиян предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей: за пропаганду и публичную демонстрацию нацистской атрибутики и символики; за дискредитацию ВС РФ; за злоупотребление свободой слова и распространение фейков; за несоблюдение обязанностей владельца соцсети.

“Чтобы они не могли уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества”, – написал Володин.

Отметим, что в апреле в РФ был принят закон, позволяющий проводить судебное разбирательство без участия подсудимого в отношении иноагентов и находящихся за границей граждан, по 20 уголовным статьям.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Делегация Израиля на “Евровидении” подала жалобу в полицию из-за угроз расправиться с Юваль Рафаэль

11.05 / Владимир Зеленский: “Жду Путина в четверг в Турции. Лично” (конечно же Путин не приедет)

11.05 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1173-й день войны

11.05 / Зеленский приветствовал предложение Путина начать переговоры

11.05 / Кот прыгнул на высоту более 2,5 метров и попал в книгу рекордов Гиннесса

11.05 / Командование ВВС Индии: “Операция “Синдур” еще не завершена”

11.05 / Более двух третей поляков заявили, что не намерены проходить военную подготовку

11.05 / В Шри-Ланке упал в пропасть автобус, десятки погибших и раненых

11.05 / Первая ночь после прекращения огня между Индией и Пакистаном – соглашение соблюдается

11.05 / Папа Римский Лев XIV назвал ИИ одной из главных проблем человечества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика