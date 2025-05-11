В Великобритании расследовать преступления мигрантов будут сами мигранты
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Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер объявила, что преступления, совершённые мигрантами, отныне не будут расследовать коренные жители страны – подобную практику сочли «оскорбительным проявлением колониализма».
Этим займутся спецподразделения полиции, которые набирают из самих мигрантов с 2020 года.
По словам Купер, каждый британец должен ощутить «огромную вину за преступления в колониях и неуважительные, расистские проявления в адрес малых народов и меньшинств».
– Ситуации, когда гостя нашей страны высокомерно судит белый англичанин, навсегда остались в прошлом. Это выглядело так, как будто у нас есть право судить этих людей и наказывать их… Мы должны ощущать вину и за это тоже. Мигранты сами способны поддерживать правопорядок. Им не нужен белый надсмотрщик – ни сейчас, ни в прошлом, никогда, – сказала она.
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