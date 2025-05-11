 

Рупор кремлевской пропаганды: Этапы большого пути

11.05.2025, 17:20, Разное
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Этапы большого пути агента Дональда.

1. Объявить о наступлении золотого века США на фоне рекордных обвалов на фондовом рынке.
2. Разорвать ядерную сделку с Ираном, чтобы потом заключить плюс-минус такую же сделку с Ираном.
3. Заключить перемирие в Кашмире, которое нарушили уже через час.
4. Ввести 146% пошлины против Китая, чтобы потом пытаться откатить их обратно.
5. Спасти лидеров ЕС от злого Путина, который только из-за Трампа их всех не убил во время перемирия.
6. Обещать заключить мир на Украине за сутки, а потом заявить, что все плохие и США уйдут.
7. Обещать раскрыть всех педофилов из списка Эпштейна и не раскрыть педофилов из списка Эпштейна.
8. Обещать захватить Панаму, Гренландию и Канаду, но не захватить даже Панамский канал.
9. Получить по голове от хуситов и объявить, что хуситы повержены и просят пощады.
10.Объявить, что вторая мировая война закончилась 8 мая и ее выиграли американцы.

Дальше-больше.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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