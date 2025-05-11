Рупор кремлевской пропаганды: Этапы большого пути

Этапы большого пути агента Дональда.

1. Объявить о наступлении золотого века США на фоне рекордных обвалов на фондовом рынке.

2. Разорвать ядерную сделку с Ираном, чтобы потом заключить плюс-минус такую же сделку с Ираном.

3. Заключить перемирие в Кашмире, которое нарушили уже через час.

4. Ввести 146% пошлины против Китая, чтобы потом пытаться откатить их обратно.

5. Спасти лидеров ЕС от злого Путина, который только из-за Трампа их всех не убил во время перемирия.

6. Обещать заключить мир на Украине за сутки, а потом заявить, что все плохие и США уйдут.

7. Обещать раскрыть всех педофилов из списка Эпштейна и не раскрыть педофилов из списка Эпштейна.

8. Обещать захватить Панаму, Гренландию и Канаду, но не захватить даже Панамский канал.

9. Получить по голове от хуситов и объявить, что хуситы повержены и просят пощады.

10.Объявить, что вторая мировая война закончилась 8 мая и ее выиграли американцы.

Дальше-больше.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках