Мнение: Зачем России нужны комсомольские вожаки?

Ведомости пишут, что в России запускают, цитирую, «современный аналог Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ». Будут готовить молодых политиков, воспитывать их в духе правильных нравственных ценностей, поднимать на «карьерном лифте» наверх (ссылка).

Лично мне идея кажется странной.

Во-первых, мне неизвестно о каких-либо мирных достижениях комсомольских вожаков. Комсомольск-на-Амуре? Да, там были и комсомольцы тоже, но всё же его строили скорее заключённые. БАМ? Судя по воспоминаниям строителей, там были сплошные подвиги и романтика, то есть исправление бесхозяйственности руководства ценой здоровья рядовых комсомольцев.

Освоение целины, Молодёжные жилые комплексы, Студенческие строительные отряды… по капиталистическим меркам всё это было просто бестолковой тратой дешёвых ресурсов — трудовых, прежде всего.

«Комсомольский» стиль управления красочно описан в «Как закалялась сталь»: вместо того, чтобы обеспечить рабочих тёплыми валенками, отапливаемым жильём и прочими элементарными удобствами, главный герой книги предпочитал брать громким голосом, то есть призывал стиснуть зубы и превозмогать.

Капиталист говорит: вот тебе, дорогой рабочий, трактор, спецодежда, горячее питание, уютная бытовка и так далее — я всё заранее продумал и устроил. Комсомольский вожак в аналогичной ситуации просто повышает голос: бесплатные товарищи, не жалуйтесь, что работать приходится без трактора и тёплой одежды, а жить в продуваемых палатках — вы же комсомольцы! У нас аврал (так как мы ни о чём не позаботились наперёд), мы ждём от вас подвига!

Во-вторых, комсомольские ценности выглядят сейчас неуместно. Даже если забыть про популярную в 1920-е Теорию стакана воды, согласно которой отношения полов следовало предельно упростить, идеология комсомола удивительно напоминает идеологию глобализма:

— борьба против христианства;

— борьба против капитализма;

— снижение личного потребления;

— тотальный интернационал, вплоть до дикости из стихотворения «Товарищ Зет».

Пожалуй, разница только в том, что комсомольцу предписывалось заниматься спортом и быть физически сильным — концепция бодипозитива была советским комсомольцам не близка…

Поправьте меня, если я чего-то не знаю или понимаю, но я не вижу в комсомольщине ничего, на что стоило бы равняться в 2025 году. В конце концов, даже в СССР шесть из семи первых секретарей ЦК комсомола были расстреляны, а единственному выжившему дали 16 лет лагерей. Навряд ли это случайность.