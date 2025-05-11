 

Госдепартамент США классифицировал правительство Германии как «лево-экстремистскую группировку»

11.05.2025, 16:33, Разное
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Государственный департамент США принял решение считать текущее правительство Германии «лево-экстремистской группировкой» и внести его в соответствующий санкционный список.

Причиной названо преследование право-центристской партии «Альтернатива для Германии», которое происходит «с молчаливого или активного согласия представителей так называемых элит ФРГ».

В заявлении Госдепа отмечается, что под правительством имеется в виду не только кабинет министров, который к тому же недавно сменился, но и в целом немецкий государственный аппарат, который «встал на путь попрания демократии, отрицания базовых прав и свобод народа Германии».

На практике санкционные ограничения означают отмену практически любого межгосударственного взаимодействия, запрет для американских чиновников на встречи с немецкими коллегами (членами лево-экстремистского формирования), а также запрет на поставку товаров из США в Германию, но не наоборот. Меры вступят в силу с 20 мая, если до тех пор в ФРГ «не продемонстрируют признаки исправлен

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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