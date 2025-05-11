 

Мнение: Парад имени Шойгу

11.05.2025, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

День победы прошел как обычно – помпезно, пышно, с размазыванием туши по щекам, с надрывом, с истерикой и фальшивыми слезами. Дружно кричали «ура!!» тысячами луженых глоток, с вождением «коробок» по Красной площади, пытались создать впечатление некой невероятной мощи и «воли к победе» – хотя эта вся «мощь» малость пооблезла за столько лет топтания на месте у всего мира на глазах. Вообще, парад 9 мая – самое слабое место действа, по идее, его лучше было бы вовсе не проводить, поскольку он явно представляет собой стыдливый проезд чего-то на тему «мы пытались, но у нас не получилось». И такая жалкая улыбка вместо дальнейших объяснений.

Вообще, странная недоделанная до конца попытка: парад устраивали с главнокомандующим фельдмаршалом, фельдмаршала убрали с глаз долой, а парад его войск – оставили. Я, понятно, про Шойгу. Экий был у нас фельдмаршал победы. Предводитель целого выводка своих собственных вундервафель, «чуда-оружия», от которого супостат мгновенно ослепнет, оглохнет, вся его техника перестанет заводиться, снаряды перестанут взрываться, а ракеты – летать. В итоге перестал летать разве что сам Шойгу, и его уже не пускают на Мавзолей – приветствовать свои верные войска.

Всё оказалось жалкой туфтой, Киса Осе заправлял баки. Какой может быть парад? Они издеваются?

Нет, судя по реакции народа – ничуть. Все счастливы, радуются, поют военные песни, смеются – будто и впрямь что-то приятное и величественное празднуют. Ничто этот народ не берет. Поразительно. Остается один вопрос – а где Шойгу? Великий маршал победы – где он?! Почему его не вывели впереди верных орд на белом коне, на страх всем врагам и для услады очей великого народа?

Какая-то непонятная двойственность. Так вы гордитесь своей армией и ее генералиссимусом – или нет? Шойгу, говорят, спрятали с глаз долой «по состоянию здоровья». Он вот так просто и уйдет? Типа – в санаторий, для поправки здоровья?

У меня версия была, что Шойгу берегут, как главного «виновника Победы». Типа, когда соберутся подводить итоги – тогда Шойгу и понадобится. За всё ответит. Но теперь – я уже сомневаюсь. Они явно хотят и дальше гордиться своей армией, объективная реальность им только мешает. Хотим смотреть на броню, которая крепка, любоваться на вундервафли, красиво одетого в мундир Фельдмаршала, петь хором «Раскудрявый лист резной» и бить чечетку подкованными сапогами. И не ….е…т!

Так Шойгу достанут и снова водрузят на пьедестал. Подумаешь – триллион украл. Лихой потому что! У нас в армии все такие.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Мнение: Хрущев – лучший правитель России за все время

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: 11 лет назад состоялся референдум о независимости ЛНР и ДНР

11.05 / Мнение: Зачем саудиты наказывают казахов

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Перемирие на Украине окончилось

11.05 / В Великобритании расследовать преступления мигрантов будут сами мигранты

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Этапы большого пути

11.05 / Мнение: Зачем России нужны комсомольские вожаки?

11.05 / Госдепартамент США классифицировал правительство Германии как «лево-экстремистскую группировку»

11.05 / Простой переключатель NXS подарит любому велосипеду беспроводную трансмиссию

11.05 / Почти 1,5 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья поучаствовали в гонке “Наследники Победы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика