Простой переключатель NXS подарит любому велосипеду беспроводную трансмиссию

Американский стартап OG Bikeworks предлагает значительно удешевить модернизацию тросовых систем переключения скоростей велосипедов до беспроводных. Такие беспроводные переключатели уже существуют на рынке, однако стоят слишком дорого. А комплект NXS, в случае успеха стартапа, будет стоить всего $79.

В состав набора входят переключатель на руль и моторизированный модуль на колесо. Они совместимы со всеми моделями тросовых трансмиссий для горных велосипедов, сейчас ведется разработка версии для шоссейных байков. Между собой модули взаимодействуют через Bluetooth LE. Принцип действия аналогичен тросовым системам, но есть и ряд полезных бонусов.

Так, система является программируемой, что позволяет не только точно откалибровать ее под конкретную трансмиссию, но и при необходимости менять настройки на ходу. Дополнительно на пульт управления можно подключить до пяти других периферийных устройств велосипеда, которые нужно периодически активировать во время езды. Например, регулировку подседельного штыря.

Комплект поддерживает от двух до 32 передач, заряда литиевой батареи в модуле мотора хватит примерно на 5 000 переключений. Блок управления использует батарейку CR2032, ресурса которой должно хватить на 2-3 года работы. Блок с мотором весит 55 грамма, пульт управления 23 грамма, их корпуса имеют уровень защита IPX6, так что они выдержат эксплуатацию даже под сильным дождем.

Сообщается, что $79 – это цена для спонсоров стартапа, после запуска серийного производства стоимость NXS вырастет до $179. Что все еще намного дешевле существующих беспроводных переключателей от других производителей.

Источник — OG Bikeworks