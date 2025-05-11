 

Почти 1,5 тыс. молодых спортсменов из Подмосковья поучаствовали в гонке “Наследники Победы”

11.05.2025, 14:45, Разное
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Старт забегу традиционно дали на полигоне «Алабино», где для команд из 15–20 человек была подготовлена восьмикилометровая трасса с 30 препятствиями: крутыми подъёмами и спусками, грязевыми рвами, водными барьерами, отвесными стенами и рукоходами. Гонка прошла в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».

«Этот забег — не просто испытание силы и выносливости. Это дань уважения к великому подвигу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни подарили нам мир и свободу», — отметила министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе, открывая гонку.

Первой второй год подряд финишировала команда Воскресенска. Серебро досталось сборной Волоколамска из клуба «Спецвзвод». Третьей финишировала команда Звёздного городка. Победители и призёры получили кубки, а все участники — памятные жетоны.

На площадке были организованы полевая кухня, зоны отдыха и развлечений; волонтёры помогали в регистрации, фан-зоне и пунктах питания.

Ранее власти Московской области сообщили о том, что празднование Дня Победы состоялось в 100 парках региона.


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