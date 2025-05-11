 

Габон заявил о достижении углеродной нейтральности после поломки президентского мопеда

11.05.2025, 13:33, Разное
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Правительство Габона заявило, что страна достигла углеродной нейтральности после поломки мопеда главы государства Бриса Олиги Нгемы.

Транспортное средство, о котором идёт речь, было единственным во всей стране.

Как выяснилось, вся транспортная инфраструктура Габона держалась на одном-единственном президентском мопеде, который использовался для доставки почты, перевозки высокопоставленных чиновников и даже в качестве машины скорой помощи.

– Когда этот железный конь испустил свой последний вздох, мы поняли, что пришло время перемен, – заявил министр транспорта, – Теперь мы будем полагаться на мускульную силу и гужевой транспорт. Зато воздух чистый.

Власти Габона намерены обратиться к участникам организации Киотского протокола за полагающиеся им $5 млрд за нулевые выбросы парниковых газов. Глава государства не возражает, если вместо денежных средств в страну поступит продовольствие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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