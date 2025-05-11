Nike закрыла свой NFT-проект и покупатели тысяч цифровых картин внезапно остались ни с чем

Издание 404 Media сообщило о внезапном исчезновении десятков тысяч NFT-картин из коллекции Nike CloneX RTFKT. Несколько лет назад, на пике популярности этих токенов, компания Nike совместно с японским художником Такаси Мураками создала «цифровые кроссовки». Это была обширная подборка изображений обуви, снабженных NFT-метками, которые активно продавались на Интернет-площадках за криптовалюту.

Известность бренда Nike и общий ажиотаж способствовали спросу на картины RTFKT. Начальная цена составляла $60 тыс., а за некоторые редкие экземпляры торг велся уже на миллионы долларов. И хотя уже тогда покупателей предупреждали, что они приобретают просто картинки с кодом, не имеющие реальной ценности, многие игнорировали риски.

А далее наступил неожиданный финал. Интерес к NFT-индустрии снизился, коммерческий потенциал RTFKT иссяк и в Nike решил не продлевать проект. И попросту отменили платную подписку с провайдером вебсервисов Cloudflare, который обеспечивал доступ к токенам. В результате их владельцы вдруг увидели в своей коллекции пустые рамки с лаконичным сообщением об удалении содержимого.

В настоящее время группа владельцев токенов во главе с гражданином Австралии Джагдипом Чимой подала коллективный иск против Nike. Компанию обвиняют в сокрытии информации о том, что данный проект был не вечен и однажды должен был завершиться. И хотя часть файлов в Cloudflare была восстановлена, их ценность теперь очень сомнительна, а шансы вернуть «инвестиции» в NFT-токены минимальны.Источник — 404 Media