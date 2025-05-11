В лесах начнут устанавливать камеры видеонаблюдения для защиты от пожаров

МВД и МЧС представили дорожную карту по установке камер видеонаблюдения в лесах и природоохранных зонах для соблюдения правопорядка и оперативного реагирования на пожары.

– Сложно сказать, насколько тушение пожаров станет эффективнее, но виновных мы определим быстро и накажем – кого штрафом за разведение костров, кого сроками, – пояснил подполковник Вадим Теневой.

Камеры будут отслеживать и другие нарушения, в частности, установят граждан, не убирающих за собой мусор или заезжающих на природоохраняемые территории на автотранспорте в нарушение запрета.

– Мы планируем задерживать в лесах и особо опасных преступников, которые могут там скрываться, и должников по алиментам. А то детям не платит, а сам пошёл в лес на шашлыки, в таком случае изымем у негодяя мангал, мясо и шампуры, – уточнил Теневой.

В общей сложности в российских лесах планируют установить 3 млн скрытых камер. Чтобы их самовольно не похитили или сломали туристы, аппаратуру разместят в дуплах или скворечниках.

—