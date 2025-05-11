 

В лесах начнут устанавливать камеры видеонаблюдения для защиты от пожаров

11.05.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

МВД и МЧС представили дорожную карту по установке камер видеонаблюдения в лесах и природоохранных зонах для соблюдения правопорядка и оперативного реагирования на пожары.

– Сложно сказать, насколько тушение пожаров станет эффективнее, но виновных мы определим быстро и накажем – кого штрафом за разведение костров, кого сроками, – пояснил подполковник Вадим Теневой.

Камеры будут отслеживать и другие нарушения, в частности, установят граждан, не убирающих за собой мусор или заезжающих на природоохраняемые территории на автотранспорте в нарушение запрета.

– Мы планируем задерживать в лесах и особо опасных преступников, которые могут там скрываться, и должников по алиментам. А то детям не платит, а сам пошёл в лес на шашлыки, в таком случае изымем у негодяя мангал, мясо и шампуры, – уточнил Теневой.

В общей сложности в российских лесах планируют установить 3 млн скрытых камер. Чтобы их самовольно не похитили или сломали туристы, аппаратуру разместят в дуплах или скворечниках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Мнение: Дети и капитализм – совместимы на 100% процентов

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 мая

11.05 / Макрон и Зеленский планируют пожениться после завершения своих политических карьер

11.05 / Мнение «аналитика»: О судьбоносном… И «Орешник» наготове?

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Китайский разведывательный объект на Кубе

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Джихад”, 1996

11.05 / Мнение «аналитика»: О встрече Путина с человечком в хаки… Вот и поворот?

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Памятник Сталину в Башкирии

11.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Несостоявшаяся программа десталинизации России

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Северная Корея, если потребуется, отравит войска в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика