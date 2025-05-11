Мнение: Дети и капитализм – совместимы на 100% процентов

Чем больше детей, тем больше счастья — таков, если коротко, результат исследования лаборатории ВШЭ. При этом уровень дохода не имеет значения, дети делают счастливыми и бедных, и богатых (ссылка, ссылка).

Международные исследования подтверждают выводы отечественных учёных. Вот, к примеру, данные Евростата от 2022 года: семьи, в которых есть несовершеннолетние дети, в среднем на 11 процентных пунктов счастливее семей, в которых таковых нет (ссылка).

Более продолжительные исследования показывают, что после рождения первого ребёнка уровень удовлетворённости жизнью падает, но через несколько лет родители приспосабливаются к новой реальности и начинают радоваться жизни даже сильнее, чем раньше (ссылка). Скептики скажут, что это наглядная иллюстрация анекдота про раввина и козу, но я полагаю, что мы наблюдаем тут золотое правило капитализма — пострадать сейчас, чтобы получить приз потом.

Количество детей имеет значение. Одни исследования показывают, что «эффективны» только первые четыре ребёнка, после чего начинается плато, уровень счастья с дополнительными детьми не растёт. Согласно другим исследованиям, чем больше детей, тем родителям веселее (ссылка).

Наконец, дети радуют родителей прежде всего в развитых капстранах. В некоторых бедных странах, которые уже ушли от родоплеменного строя с его патриархальными традициями, но ещё не сумели построить нормальный капитализм, семьи с детьми мало отличаются по уровню счастья от бездетных, а кое-где они даже получают «штраф за материнство» (ссылка).

Россия, как ясно из исследования ВШЭ, относится к числу здоровых капиталистических стран. Из этого можно сделать вывод, что все эти истории о том, как сложно в России с детьми, как появление ребёнка превращает жизнь родителей в ад — всего лишь предрассудки, которые не выдерживают проверки фактами.