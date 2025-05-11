Рупор кремлевской пропаганды: Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 мая

Путин предложил прямые переговоры с Украиной 15 мая

Ночью Путин отбил подачу глобалистов выдвинувших России очередной ультиматум – "соглашайтесь на 30дневное перемирие на наших условиях, а не то будут санкции и все такое".

Путин этот ультиматум фактически проигнорировал, предложив вернуться к переговорам в Стамбуле, без Европы, без предварительных условиях и без перемирия. Переговоры предложено начать уже 15 мая в Стамбуле при посредничестве Турции. При этом война будет продолжаться. А гипотетические перемирия можно будет обсуждать в ходе переговоров.

Макрон сразу заявил, что "это не то, и этого недостаточно", а Трамп ограничился каучуковым заявлением про "движение к миру". Для Украины тут есть целый ряд проблем – прямые переговоры с РФ официально запрещены и надо снимать запрет. Сами переговоры в Стамбуле это фактически отсылка к прошлогодним требованиям Путина, которые являлись ухудшенным для Украины Стамбулом 2.0. Первый Стамбул был сорван в марте 2022 Британией и США. Разумеется, возобновление переговоров в Стамбуле поднимает простой вопрос, особенно для обычных украинцев – ради чего шла ойна 3 года, если в том же Стамбуле обсуждаются худшие для Украины условия, если все могло закончится еще в марте 2022 и где условия были куда как хуже для России.

Можно предполагать, что в ближайшие дни мы увидим, как глобалисты и киевские нацисты будут маневрировать, чтобы сорвать переговоры в Стамбуле и обвинить в этом Путина, продолжая елозить идею 30-дневного перемирия, которое им очевидно нужно, чтобы укрепить ВСУ и остановить негативную динамику на фронте. Это сценарий для России был бы чистым ремейком Минска-2 и в это ловушку на этот раз решили не попадаться.

Пока что мы наблюдаем своеобразный дипломатический пинг-понг, где мячик снова перебросили Трампу и глобалистов. Ждем ответной подачи. Ну а война продолжается.

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Источник: Colonel Cassad

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