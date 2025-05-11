Более двух третей поляков заявили, что не намерены проходить военную подготовку

Польское радио знакомит с результатами опроса, проведенного 3-13 апреля и посвященного службе в армии. Опрос, проведенный Центром изучения общественного мнения (CBOS) охватил 1030 человек в возрасте 18 лет и старше.

В условиях нарастающей военной угрозы со стороны РФ 71% респондентов сообщили, что не намерены проходить добровольный курс военной подготовки. 26% проявили интерес к предложению, лишь 5% заявили, что обязательно ответят согласием на это предложение. Отметим, что, складывая эти данные, мы получаем 102%, а не 100%.

При этом против подготовки были 87% граждан старше 65 лет и лишь 30% участников в возрасте 18-34 лет. Именно второй возрастной группе, в случае российской агрессии, предстоит встать на защиту Польши.

На вопрос о методах формирования вооруженных сил 45% выступили в поддержку сочетания профессиональной армии и всеобщей воинской обязанности. 42% – за профессиональную армию. Лишь 7% заявили, что армия должна полностью полагаться на призывников.

Среди сторонников призыва 40% выступили за распространение всеобщей воинской обязанности на женщин. 30% выступили против этого предложения.