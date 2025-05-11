Макрон и Зеленский планируют пожениться после завершения своих политических карьер

Президент Франции Эммануэль Макрон – тайный гомосексуалист и состоит в «противоестественной интимной связи» с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Дмитрий Киселёв в программе «Вести недели».

Киселёв ссылается на авторитетную французскую газету L’Humanité, которая в субботу, 10 мая, провела длительное и обстоятельное журналистское расследование.

– Как минимум с января 2023 года Макрон и Зеленский состоят в близких отношениях и встречаются 2-3 раза в неделю. Официально о своей ориентации они не объявляют из-за опасений потерять часть избирателей, – цитирует программа иностранную прессу.

После завершения политических карьер украинский и французский лидеры планируют развестись с жёнами и узаконить свои отношения. По информации L’Humanité, политики хотят переехать в Брюссель, усыновить несколько детей и завести пару черепах.

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