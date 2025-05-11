Папа Римский Лев XIV назвал ИИ одной из главных проблем человечества

Папа Римский Лев XIV в своем первом обращении к кардиналам назвал искусственный интеллект одной из главных проблем человечества, передает агентство Associated Press.

По мнению понтифика, ИИ “создает проблемы для защиты человеческого достоинства, справедливости и труда”.

69-летний Роберт Фрэнсис Превост (Прево) был избран главой римско-католической церкви 8 мая 2025 года. Он взял имя Лев XIV.

Он родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, штат Иллинойс (США). Имеет франко-итальянские и испанские корни. Он первый в истории Папа Римский – выходец из Северной Америки. Многие годы работал в Перу. В 2001-2013 годах был генеральным настоятелем Августинского ордена. В 2014-2015 – титулярный епископ Суфара и апостольский администратор епархии Чиклайо, в затем – в 2015-2023 годах – епископ Чиклайо (Перу). Позже служил в Кальяо (Перу), Санта-Монике (США), Альбано (Италия).