 

Рупор кремлевской пропаганды: Китайский разведывательный объект на Кубе

11.05.2025, 2:45, Разное
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Китайский разведывательный объект на Кубе

Республиканцы в Конгрессе США обеспокоены присутствием Китая на Кубе и его способностью шпионить за США с острова
Новый отчет, в котором анализируются разведданные из открытых источников, свидетельствует о том, что на объекте разведки Бежукаль вблизи Гаваны была установлена антенная решетка с круговым расположением (CDAA). Антенна способна улавливать радиосигналы на расстоянии от 3000 до 8000 миль, что делает ключевые американские военные объекты и даже Вашингтон вполне досягаемыми.

«Географическая близость объектов, предположительно связанных с КНР, на Кубе к важным американским объектам, включая военно-морскую станцию Гуантанамо, Космический центр Кеннеди, военно-морскую базу подводных лодок Кингс-Бей и станцию космических сил на мысе Канаверал, может позволить КНР отслеживать американские возможности обнаружения и реагирования, составлять электронные профили американских активов и готовить электромагнитную среду для потенциального использования в будущем»,
– пишут законодатели.

PS. По нашим стопам идут. Когда то Куба была важной составной частью развертывания советской разведывательной инфраструктуры СССР в Латинской Америке.

Базу в Лурдесе свернули в начале нулевых, фактически уже после того, как была демонтирована "империя советского ГРУ".

Некоторые позиции с тех пор удалось восстановить, но до оперативно-стратегических возможностей ГРУ 80х годов нам еще работать и работать. Возможно, в плане развития крупной разведывательной инфраструктуры мы еще вернемся на Кубу.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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