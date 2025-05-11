Рупор кремлевской пропаганды: Китайский разведывательный объект на Кубе

Китайский разведывательный объект на Кубе

Республиканцы в Конгрессе США обеспокоены присутствием Китая на Кубе и его способностью шпионить за США с острова

Новый отчет, в котором анализируются разведданные из открытых источников, свидетельствует о том, что на объекте разведки Бежукаль вблизи Гаваны была установлена антенная решетка с круговым расположением (CDAA). Антенна способна улавливать радиосигналы на расстоянии от 3000 до 8000 миль, что делает ключевые американские военные объекты и даже Вашингтон вполне досягаемыми.

«Географическая близость объектов, предположительно связанных с КНР, на Кубе к важным американским объектам, включая военно-морскую станцию Гуантанамо, Космический центр Кеннеди, военно-морскую базу подводных лодок Кингс-Бей и станцию космических сил на мысе Канаверал, может позволить КНР отслеживать американские возможности обнаружения и реагирования, составлять электронные профили американских активов и готовить электромагнитную среду для потенциального использования в будущем»,

– пишут законодатели.

PS. По нашим стопам идут. Когда то Куба была важной составной частью развертывания советской разведывательной инфраструктуры СССР в Латинской Америке.

Базу в Лурдесе свернули в начале нулевых, фактически уже после того, как была демонтирована "империя советского ГРУ".

Некоторые позиции с тех пор удалось восстановить, но до оперативно-стратегических возможностей ГРУ 80х годов нам еще работать и работать. Возможно, в плане развития крупной разведывательной инфраструктуры мы еще вернемся на Кубу.

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Источник: Colonel Cassad

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