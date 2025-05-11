 

Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Джихад”, 1996

11.05.2025, 1:50, Разное
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Новое большое видео от "Туземного совета трудящихся" посвященное "Операции Джихад" – захвату чеченскими боевиками Грозного в августе 1996 года, что в итоге приведт к фактической капитуляции режима Ельцина перед боевиками в Хасавюрте.
Поднимаемая тема "временных перемирий" с боевиками актуальна и сегодня.
Ролик на 4 сурено-минуты.

Аннотация:

00:00 – политический контекст и предпосылки операции
01:06:38 – подготовка операции и силы сторон
01:23:39 – самый длинный день
01:55:14 – 205-я бригада вступает в бой
02:15:55 – спецназ ФСБ в Грозном
02:23:09 – "бешеная рота" и ВДВ вступают в бой
02:29:21 – итоги первого этапа битвы
02:46:29 – спецназ ГРУ в Грозном
02:51:26 – последние попытки переломить ситуацию
03:10:20 – первое перемирие и его нарушение боевиками
03:28:55 – "Ультиматум Пуликовского"
03:43:50 – второе перемирие и окончание битвы
03:48:44 – Хасавюрт, итоги и выводы

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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