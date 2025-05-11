Рупор кремлевской пропаганды: Операция “Джихад”, 1996

Новое большое видео от "Туземного совета трудящихся" посвященное "Операции Джихад" – захвату чеченскими боевиками Грозного в августе 1996 года, что в итоге приведт к фактической капитуляции режима Ельцина перед боевиками в Хасавюрте.

Поднимаемая тема "временных перемирий" с боевиками актуальна и сегодня.

Ролик на 4 сурено-минуты.

Аннотация:

00:00 – политический контекст и предпосылки операции

01:06:38 – подготовка операции и силы сторон

01:23:39 – самый длинный день

01:55:14 – 205-я бригада вступает в бой

02:15:55 – спецназ ФСБ в Грозном

02:23:09 – "бешеная рота" и ВДВ вступают в бой

02:29:21 – итоги первого этапа битвы

02:46:29 – спецназ ГРУ в Грозном

02:51:26 – последние попытки переломить ситуацию

03:10:20 – первое перемирие и его нарушение боевиками

03:28:55 – "Ультиматум Пуликовского"

03:43:50 – второе перемирие и окончание битвы

03:48:44 – Хасавюрт, итоги и выводы

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Источник: Colonel Cassad

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