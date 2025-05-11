Мнение «аналитика»: О встрече Путина с человечком в хаки… Вот и поворот?

Российский президент Владимир #Путин принимал весь минувший день. И со всей определённостью можно сказать, что этот день не пропал даром. Совсем недаром он прошёл. Более того, ещё не закончился. По итогам всех приёмов и встреч кремлёвский рупор Дмитрий Песков пообещал какие-то совсем уж важные, почти «судьбоносные» заявления.

И напряжённое ожидание их длится уже более полутора часов.

Вспоминается…

А царь меж тем не теряет времени — принимает главу уже людоедского племени. Лондоны и парижи смазали лыжи, царю остались главы пожиже! Знать, дела уж совсем худы, раз дошло до такой беды!

Но смех смехом, а судя по составу переговорной группы, вопросы обсуждались серьёзные. И в сфере обороны, и по энергетике, и в области экономики, и даже по медицинской части.

#африканаш?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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