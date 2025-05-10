Мнение «аналитика»: О незаметном главном… Мир на пороге?

На фоне громкой и грозной риторики западноевропейской «четвёрки хотящих», к которой присоединился и Владимир Зеленский, малозамеченным оказалось одно событие в швейцарском кантоне Цуг. Меж тем оно имеет отношение к перспективам окончания российско-украинского конфликта значительно большее, чем ежедневная взаимоисключающая болтовня мэйджэров, включая и американского президента Дональда Трампа.

Вот в чём суть.

Суд швейцарского кантона Цуг одобрил мировое соглашения между компанией “Nord Stream-2” и пулом кредиторов. А это означает, что #суд получил исчерпывающую, достоверную, и обязывающую информацию о том, что некий инвестор согласился выплатить долги NS-2.

Сам по себе газопровод без российского газа, это металлолом с нулевой стоимостью, на который «Газпромом» потратил больше 10 миллиардов долларов. Но с российским газом «Nord Stream-2» — это сверхрентабельный актив, генератор беспрерывной прибыли минимум на несколько десятков лет. Причём здесь уже всё есть: и газ и две трубы. Одна целая, одна поврежденная, но с ремонтом на три месяца ориентировочной ценой в 100 миллионов долларов.

Покупая NS-2 и закачивая в него российский газ в Усть-Луге американский инвестор (кто-то сомневается, откуда он?) превращает газ с Ямала в американский и окончательно берет Европу за энергетическое горло. Потому что норвежский газ закончится к 2032 году (объёмы его добычи уже начали падать) а российского газа хватит минимум на 100 лет.

Денежный водопад может политься уже на следующий день после подписания пакета соответствующих договоров: покупки «Nord Stream-2» у «Газпрома» долгосрочного контракта на закупку газа у него же и контрактов с западно-европейскими покупателями «американского» газа из труб NS-2. Это вам не пустышка типа «редкоземельной сделки».

Однако, этот праздник жизни для инвестора может наступить только если военный конфликт закончится и всесторонние отношения #США и России будут в значительной мере восстановлены. Похоже, инвесторы однозначно уверены, что это очень скоро произойдёт. Их ставка на такое развитие событий — 1,3 млрд долл. выплаченных долгов NS–2.

(via ТГ-канал политолога Игоря Димитриева).

А вы бы сколько поставили на скорое завершение «украинского кризиса»?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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