Индия – “Пакистан нарушил режим прекращения огня”

Министерство иностранных дел Индии прокомментировало нарушение режима прекращения огня со стороны Пакистана и сообщило, что “индийские силы отвечают на этот выпад”.

В заявлении индийского МИДа говорится, что Индия “призывает Пакистан прекратить атаки, также она приказала своим силам решительно реагировать на любые нарушения в направлении границы”.

Ранее сообщалось, что Пакистан атаковал беспилотниками Джамму и Шринагар в индийском Кашмире.