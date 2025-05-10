Мнение: Жить чувствами и не откладывать жизнь на потом

Что такое семья? Это совместное предприятие для зарабатывания денег и выращивания детей.

Мне возражают, однако, что на первом месте должны быть чувства, а всё остальное — совместный семейный бюджет, решения о детях — должно быть чувствам подчинено. Также мне пишут, что я предлагаю какой-то подход робота: окунуться вдвоём в зарабатывание денег, а жизнь отложить на когда-нибудь потом, на 6-8 лет. И это в стране, где может случиться что угодно, в любой момент времени!

Замечу на это следующее.

Первое. За людьми, у которых на первом месте чувства, сподручнее наблюдать со стороны — желательно, через бронированное стекло вольера. Потому что сегодня у них одно чувство, а завтра пониже спины кольнуло, и чувство уже другое, а сердцу ведь не прикажешь — надо действовать, причём решительно и немедленно. И пошло-поехало: балы, маски, дуэли, кинжалы, похищения… Так, для справки, «Ромео и Джульетта» — это трагедия в пяти актах, а не руководство для вступающих в брак.

Второе. Люди, которые не откладывают жизнь на потом, а вырывают максимум радости из текущего момента, называются «бомжи». На потом откладывает жизнь скучный менеджер — он даже пивом с утра зарядиться не может, так как ему надо садиться за руль, да и коллеги аромат спиртного не одобрят. Бодрый бомж тем временем уже насобирал бутылок, купил пару пузырьков боярышника, поправил настроение и, картинно встав на одно колено, дарит подруге сорванный с клумбы цветок. Уверяю вас, ближайший час бомжу будет гораздо веселее, нежели сонному клерку, который маринуется в баварской консервной банке за 12 миллионов рублей.

Самое же забавное вот что. Потратить 6 лет в институте на получение диплома — это нормально, это разумно, хотя мы отлично знаем, что диплом — это всего лишь сложенная вдвое картонка, которая не даёт права на получение денег. Вот, допустим, три квартиры в спальном районе Петербурга дают больше сотни стабильного дохода ежемесячно. Дивидендные акции той же стоимости — ещё больше (особенно на искажённом рынке 2025 года). Однако если молодая пара тратит 6 лет, чтобы ценой усердного труда купить приносящую доход собственность — она «откладывает жизнь на потом» и сильно рискует, так как «в любой момент времени может случиться что угодно». А если молодая пара тратит 6 лет напряжённой учёбы на получение двух синих картонок, то тут всё в порядке, тут в голове ничего не щёлкает. Цветные картонки — надёжная и прибыльная инвестиция, выбор финансово грамотных людей.

Так-то я не против высшего образования, у меня у самого диплом есть. Собственно, я даже не против бомжей. Мы живём в свободной стране — никто не спускает нам сверху обязательный жизненный план. Однако всё же мне интересно: почему подход «терпеть сейчас, чтобы получить потом» обыватели готовы применять исключительно внутри периметра вузовских стен?