Москвичи, отбывающие срок в регионах, будут сидеть по принципу «день за три»

Правительство Москвы и правительство Российской Федерации подписали договор, согласно которому москвичи, осужденные и отбывающие срок на территории РФ, будут приоритетно переводиться в пенитенциарные учреждения столицы или сидеть по принципу «день за три».

«Каждый день срока, отбытый за пределами Москвы, будет считаться за три дня – это абсолютно справедливо, учитывая далеко не лучшие условия в российских колониях», – заявили в мэрии.

В столице подчеркнули, что постоянно предпринимают все усилия для «немедленного возвращения в столицу всех горожан, против которых ведутся следственные действия или действуют приговоры на территории Российской Федерации» – так, за 2024 год удалось вызволить из российских тюрем 129 москвичей, а за 2023 год – 144.

Кроме того, в мэрии предлагают запретить региональным судам избирать в отношении лиц с московской регистрацией любые меры пресечения помимо запрета определённых действий. Договорённость по этому поводу, как ожидается, будет достигнута позже.

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