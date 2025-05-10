 

Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на немедленное и полное прекращение огня

10.05.2025, 17:30, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве США согласились на немедленное и полное прекращение огня. Власти Индии и Пакистана это подтвердили. В ночь на 10 мая обострение конфликта двух ядерных держав вышло на новый уровень, когда правительство Пакистана объявило о начале большой военной операции против Индии.

“После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня””, – написал президент США в своей соцсети TruthSocial.

Деталей соглашения Трамп не привел. Он поздравил обе страны с тем, что они проявили здравый смысл.

Госсекретарь США Марко Рубио незадолго до этого созванивался с властями как Пакистана, так и Индии, предлагая выступить в качестве посредника на переговорах.


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