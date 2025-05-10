Россияне жалуются на сбои в работе постковидных чипов

Россияне столкнулись с неожиданной проблемой: постковидные чипы, которые должны были облегчить жизнь после пандемии, начали давать сбои.

По словам обладателей устройств, чипы, встроенные в организм в рамках борьбы с коронавирусом, стали «зависать» и «перезагружаться» в самый неподходящий момент.

– Раньше я спокойно сидел в очереди, а теперь мой чип вдруг начинает мигать красным и требует обновления программного обеспечения, — жалуется пенсионер из Подмосковья в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

В компании Microsoft объяснили причину сбоев санкциями, введёнными против России в 2022 году.

– Мы сочувствуем россиянам, доверившимся Microsoft, но у чипов против коронавируса заканчивается гарантийный срок, а наше представительство в России мы закрыли по понятным причинам. Поэтому устройства в ближайшие пару лет будут и далее выходить из строя, – прокомментировал инцидент глава отдела чипизации Бракманкар Харикришна.

В Минздраве РФ напомнили, что установка чипов Microsoft не входит в перечень услуг, оказываемых Фондом обязательного медицинского страхования, поэтому извлекать их гражданам придётся за свой счёт.

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