 

Россияне жалуются на сбои в работе постковидных чипов

10.05.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россияне столкнулись с неожиданной проблемой: постковидные чипы, которые должны были облегчить жизнь после пандемии, начали давать сбои.

По словам обладателей устройств, чипы, встроенные в организм в рамках борьбы с коронавирусом, стали «зависать» и «перезагружаться» в самый неподходящий момент.

– Раньше я спокойно сидел в очереди, а теперь мой чип вдруг начинает мигать красным и требует обновления программного обеспечения, — жалуется пенсионер из Подмосковья в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

В компании Microsoft объяснили причину сбоев санкциями, введёнными против России в 2022 году.

– Мы сочувствуем россиянам, доверившимся Microsoft, но у чипов против коронавируса заканчивается гарантийный срок, а наше представительство в России мы закрыли по понятным причинам. Поэтому устройства в ближайшие пару лет будут и далее выходить из строя, – прокомментировал инцидент глава отдела чипизации Бракманкар Харикришна.

В Минздраве РФ напомнили, что установка чипов Microsoft не входит в перечень услуг, оказываемых Фондом обязательного медицинского страхования, поэтому извлекать их гражданам придётся за свой счёт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Москвичи, отбывающие срок в регионах, будут сидеть по принципу «день за три»

10.05 / Совместное проживание в гостинице станет основанием для автоматической регистрации брака

10.05 / Китайский робот-пожарный В2 сможет заменить людей в особо опасных зонах

10.05 / Мнение: Мясо и социализм

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Парад Победы как символ провала попыток изоляции России

10.05 / В Белокаменной установили тысячу мобильных теремов для приёма Telegram

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Никто не хотел уступать

10.05 / Мнение: Как починить русские школы

10.05 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на Украину (иначе её не оккупировать)

10.05 / Кардинала, тверкавшего в Сикстинской капелле ради TikTok, отстранили от участия в будущих конклавах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика