Мнение: Мясо и социализм

В архиве Пермской области хранится грустный исторический документ — письмо рабочих и служащих Березниковского химзавода в редакции газет «Звезда» и «Правда» (ссылка).

Суть истории. Рабочие химзавода приехали на сортировку картофеля в «подшефный» совхоз и случайно заглянули в стоящий поблизости коровник. Там они обнаружили коров в столь плачевном состоянии, что, пожалуй, даже бывалые живодёры не смогли бы спокойно смотреть на мучения несчастных животных. Особое возмущение рабочих вызвал тот факт, что в магазинах Перми в то время не было масла, а молоко и творог были, но не всегда. Несколько позже Пермский обком КПСС подтвердил, что изложенные рабочими факты соответствуют действительности.

Это был 1980 год, самый расцвет Золотого века СССР. В другие периоды, то есть при Сталине и Хрущёве, тем более при Ленине, четвероногий советский скот также стабильно страдал. В качестве подтверждения сошлюсь мимоходом на знакомую вам «Кончину» советского писателя Тендрякова и на многочисленные карикатуры в советском журнале «Крокодил». Проблема плохого ухода за животными не была секретом — про неё писали часто и совершенно открыто. Винили, правда, не советскую власть и даже не социализм, а конкретных злодеев или неумех на местах.

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне кажется, что социализм с нормальным содержанием скота принципиально несовместим.

1. Коровам нужны корма, однако у конкретного колхозника, ответственного за коровник, нет возможности надавить на поставщиков кормов. Если поставщики не захотят отгрузить корма, или если водитель грузовика не захочет вовремя довезти корма до коровника, ничего с ними ответственный за коровник сделать не сможет.

2. Коровам нужен тёплый коровник с прочной крышей. Ответственный за коровник, однако, не имеет возможности ни нанять рабочих, ни закупить стройматериалы для ремонта. Если звёзды удачно сойдутся, и кто-то согласится поработать, коровник починят. Не согласится — сквозь крышу в сухую погоду будет видно звёзды, а в мокрую будет литься дождь.

3. За коровами нужен ежедневный уход — их надо доить, их надо лечить, им надо чистить пол. Всем этим некому заниматься, так как ответственный за коровник не может никого заставить. Допустим, запил колхозник, который должен выгребать навоз, или просто отказывается работать. Уволить его? Так другого-то нет. Наказать? Нечем…

Как итог, получается классическая проблема начальника со связанными за спиной руками. Его назначают руководителем и делают ответственным за результат, но не дают инструментов, чтобы он мог результата добиться. Вот план, выполнить его ты должен к такому-то числу, но ни увольнять, ни премировать ты никого не можешь — только отдавать громким голосом команды (которые твои подчинённые будут пропускать мимо ушей).

При капитализме иначе. Фермер, владеющий коровами, имеет возможность покупать корма, строить тёплые коровники и нанимать нормальных сотрудников. Причина в том, что фермер, в отличие от колхозника, может продать молоко или мясо за нормальные деньги, а потом потратить деньги на обустройство своих коров. Поставщик не отгрузил корма? Ну так значит фермер закажет корма у другого поставщика, и тот отгрузит их вовремя, так как ему хочется заработать.

В этом, собственно, и заключается главная проблема социализма. Социализм — это обескровленный капитализм, капитализм без денег. При социализме власти отчуждают работников от результатов их труда — отбирают у них деньги, при помощи которых они могли бы оплачивать чужой покупать труд. Нормальная сделка при капитализме выглядит так: «вот тебе деньги, убирай коровник». Социалисты считают деньги грязными, поэтому они вычёркивают их из уравнения, оставляя только вторую часть: «убирай коровник». Убедительной причины, по которой колхозник должен захотеть убирать коровник бесплатно (вместо того чтобы заняться своими делами), у социалистов нет.

Единственный способ, при помощи которого в некоторых советских колхозах и совхозах всё же получалось организовать нормальный уход за животными, заключался в отступлении от правил социализма, то есть в негласном разрешении распоряжаться деньгами, полученными за свой труд. Как правило, такие успешные «колхозы» работали в национальных республиках — в прибалтийских, например. В РСФСР за соблюдением социалистических правил следили гораздо строже, делая исключение только для образцовых хозяйств, председатели которых были по уши завязаны в неформальной дружбе с более высоким руководством. Совхоз из грустного письма, очевидно, в число «блатных» не входил: начальство заставило этот совхоз завести коров, но при этом не позволило совхозу продавать молоко, творог и масло пермякам.

Неудивительно, что в советских магазинах наблюдался дефицит мяса — несмотря на огромное поголовье крупного рогатого скота.