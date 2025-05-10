Рупор кремлевской пропаганды: Парад Победы как символ провала попыток изоляции России

Парад в Москве ознаменовал провал попыток Запада изолировать Россию — The Washington Post.

Собственно, провал стратегии международной изоляции России стал очевиден еще к концу 2023 года, когда многие страны увидели, что попытки Запада сокрушить Россию военным, политическим и экономическим путем терпят крах. Но кому-то потребовалось еще 1,5 года, чтобы понять очевидное. Так что от Парада Победа есть еще и такая польза в плане просвещения тугодумов.

Запад пытался изолировать Россию в русле привычных инструментов поздневашингтонского мироустройства, но Россия делала ставку уже на нарождающийся многополярный мир и эта ставка себя оправдала, так как Россия смогла найти достаточно желающих вести с Кремлем дела, чтобы обесценить стратегию Запада направленную на то, чтобы сделать Россию международным изгоем.

Парад 9 мая 2025 года лишь подтвердил это. Отсюда и попытки не допустить многих лидеров на парад (включая угрозы и запреты авиасообщения) и массированная информационная кампания против парада, включая угрозы атаки на парад. Уж больно не хотелось давать России зафиксировать эту символическую победу. Но в итоге и с этим не сложилось. Кремль прекрасно понимал значение Парада (не только в историческом контексте), поэтому приложил все усилия, чтобы сделать мероприятие как можно более масштабным и значимы, что ему удалось проделать, к неудовольствию оппонентов.

И тут можете еще раз оценить гнилую позицию тех персонажей, которые перед 9 мая ноют, "А зачем вам парады?", "А кому он надо?", "А какая от них польза?" – тут они чудесным образом смыкаются с теми, кто ради того, чтобы Парада не было угрожал ударами и терактами, кто угрожал лидерам стран едущих на Парад, кто закрывал небо, чтобы их не было на Параде. Задумайтесь над тем, на чью мельницу льют воду данные персонажи.

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Источник: Colonel Cassad

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