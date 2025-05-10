 

В Белокаменной установили тысячу мобильных теремов для приёма Telegram

10.05.2025, 13:33, Разное
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Возглавитель приказа по новейшим технологиям, боярин Максудов доложил радостную весть Государю. В стольном граде произошли передовые новации, позволяющие жителям Москвы существенно расширить свой кругозор. На улицах появились информационные теремы, где за несколько целковых можно зайти в информационную электронную сеть и узнать о российских и мировых известиях.

«Дорогой Государь! Доселе мужеложские державы Запада попрекали нас в отсталости и цензуре. Сегодня им остаётся только гореть в адской злобе и зависти, – начал свой доклад боярин. – Если раньше в наших мобильных теремах был доступ только к «Капиталисту» и «Последним известиям», то сегодня там можно зайти в Telegram».

Если доверять молве чиновника, этот прогрессивный шаг позволит каждому москвичу, даже не владеющему грамотой, отправлять весточки в любой уголок Империи. А особо важные депеши будут сопровождаться звуковым сигналом с колокольчиком. 

Уже за год на территории престольного града установлено около тысячи таких теремов, но позже сеть планируется расширить и на прочие губернии. Пускать к аппарату в целях безопасности будут исключительно по паспорту или встроенному в руку микрочипу с идентификацией личности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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