Рупор кремлевской пропаганды: Никто не хотел уступать
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Индия и Пакистан с вчерашнего вечерам продолжают среднеинтенсивный обмен ударами, с применением ракет, артиллерии и дронов.
При этом обе стороны заявляют о нежелании ядерной эскалации, но на каждый "ответ на ответ" они считают нужным давать новую ответку и никто не хочет уступать первым, так как считают, что это будет признаком слабости. Поэтому череда "ответов на ответ на ответ" продолжается.
У индусов хорошо показали себя ракетные войска. У пакистанцев пока лучше всех выступила авиация.
Постепенно стороны наращивают применение дронов, хотя на фоне СВО объемы использования БПЛА там весьма ограниченные. Для обеих сторон волны "Гераней" или же укродронов в текущих реалиях стали бы неразрешимой проблемой ввиду слабости тактической и объектовой ПВО,
С обеих сторон есть потери в людях (включая гражданских), поврежеднные военные объекты и авиабазы, утрата мат.части.
Затягивание подобной войны без видимых перспектив ее разрешения военным путем (не учитывая ядерное оружие) будет наносить системный ущерб обеим странам без ощутимой выгоды от происходящего – просто утилизация ресурсов.
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Источник: Colonel Cassad
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