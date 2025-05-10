Мнение: Как починить русские школы

Система образования в России морально устарела, но это только часть проблемы. Более важная часть проблемы заключается в том, что наши школы сломаны.

Классно-урочная система устарела, так как зачитывать классу материал из учебника — это даже не 19-й, это 16-й век. Учёные давно разработали значительно более эффективные форматы обучения. Вместе с тем, если уж мы рубим деревья топором, делая вид, будто не знаем о существовании бензопилы, надо хотя бы правильно применять этот инструмент.

1. Классно-урочная система предполагает, что ученик уважает учителя, что учитель безусловно главный, и что учитель может причинить ученику серьёзные неприятности — дёрнуть за ухо, ударить линейкой, поставить единицу, оставить на отработку после уроков, отправить в комнату порки или даже оставить на второй год.

Школьники не могут учиться у учителей, которых они ни в грош не ставят. У современных учителей государство вырвало зубы из соображений ложной гуманности. Школьники, особенно в подростковом возрасте, на подсознательном уровне сопротивляются приёму знаний от тех, кого считают ниже себя.

2. Классно-урочная система предполагает, что класс движется вперёд по программе дисциплинированно и бодро, как солдаты-срочники под наблюдением сурового сержанта. Это достигается поддержанием порядка в классе, понуканием бегущих и применением суровых мер воздействия к отстающим.

В нормальной школе — дореволюционной, например — должный настрой создавался жёсткими требованиями при проверке знаний. Не выучил неправильных французских глаголов, получаешь двойку. Всё равно не выучил? Ещё одну двойку. Так и не выучил? Остаёшься на второй год. Выпускник гимназии действительно мог говорить на французском — у него выбора другого не было, кроме как научиться.

В современной школе ученики могут просто измотать учителя — показать, что они «что-то делали» и «старались», обозначить процесс учёбы. Этого вполне достаточно, чтобы тройки-четвёрки получали даже совершенные дубы, безнадёжно отставшие от программы.

Современные учителя, разумеется, не дураки — они знают, что часть детей отстала по их предмету так сильно, что им надо бы объяснять программу даже не за прошлый год, а за несколько прошедших лет. Но они вынуждены притворяться, будто школьник знает на тройку, так как за двойки учителей наказывают, и так как нынешняя программа безбожно перегружена лишним материалом (что, впрочем, является темой для отдельного разговора).

Одна из причин гнева в адрес ЕГЭ заключается как раз в том, что ЕГЭ этот праздник лицемерия ломает, показывая реальный (то есть невысокий) уровень знания школьников. У тех, кто воспринимает школьный театр всерьёз, результаты ЕГЭ часто вызывают оторопь: «Но позвольте, как же он служил в очистке?».

3. Классно-урочная система предполагает, что отстающим дают второй шанс, оставляя их на второй год, а если и это не помогает, то школа умывает руки и исключает безнадёжного ученика. Важнейший механизм исключения обеспечивает сразу три цели:

— служит угрозой, побуждая учеников к прилежной учёбе;

— удаляет из класса «слабое звено», позволяя учителю не тратить время на повторение уже понятного другим школьникам материала;

— снижает количество хулиганов, срывающих учебный процесс и задирающих других учеников.

Также система второгодников даёт дополнительный шанс тем, кто приходит в первый класс с плохой подготовкой. Вместо того, чтобы быть вечно отстающими, накапливая от класса к классу отставание от сверстников, они, опустившись на год ниже, получают возможность рывком перейти из двоечников в хорошисты.

В современных школах и эта часть классно-урочной системы тоже сломана. В общем случае ни оставить непутёвого ученика на второй год, ни исключить его из школы учителя не могут — разве что в виде исключения, с большими хлопотами и конфликтами…

Как мы недавно обсуждали, значительная часть успеха спецшкол, математических и гуманитарных, обусловлена отбором лучших учеников. Аналогичным образом можно открыть «школу дылд», принимая туда только детей, которые значительно выше среднего роста в своей возрастной группе. Многие выпускники такой школы отправятся после 11 класса в баскетбольные секции или в роту почётного караула, но не потому, что их «учили быть высокими», а потому, что в шестом классе туда отобрали нужный материал.

Однако правильный отбор на старте — только часть головоломки. Другое важное преимущество спецшкол перед обычными школами заключается в том, что там классно-урочная система более-менее работает. Учителя там пользуются авторитетом (долго рассказывать, почему), также в спецшколах можно ставить честные двойки тем, кто не дотягивает до троек, и можно исключать тех, кто отстаёт от коллектива бегущих.

Таким образом, если уж мы принципиально отказываемся пилить деревья бензопилой, давайте хотя бы посмотрим на Ютубе инструкцию как пользоваться топором. Классно-урочная система — это система прусская, палочно-капральская, и без хлыста в руке строгого учителя она не работает.

Обратите внимание, чтобы сделать эту систему массовой, достаточно политической воли.

1. Нужно дать учителям право наказывать. Ставить двойки, оставлять после уроков, оставлять на второй год, исключать из школы.

2. Нужно укрепить систему школ для девиантных подростков и для детей с соответствующими заболеваниями головы (школы VII-VIII вида, например). Если этого не сделать, школьников будет некуда исключать.

По-хорошему, стоило бы ещё кардинально почистить программу от факультативного мусора, так как современная программа рассчитана на имитацию учёбы, а не на реальное освоение. Но это уже факультативно: если бить школьников палкой достаточно энергично, они и строение паука-крестовика запомнят, и прочую схоластику вызубрят наизусть.

PS. Пожалуйста, не рассказывайте мне про гуманность и тому подобное. Я вообще-то противник классно-урочной системы, так как считаю битьё палкой морально устаревшим педагогическим методом. Просто если уж классно-урочная система — священная корова, которую даже за хвост дёрнуть нельзя, ну так пусть это хотя бы будет настоящая корова, а не раскрашенный картонный макет, как сейчас.

PPS. Кстати, вопрос на засыпку. Как так получилось, что именно спецшколы — и технические, и гуманитарные — стали настоящим рассадником смердяковщины? Почему в некоторых наших «элитных» школах чуть ли не 90% педсостава — самые натуральные иноагенты, разве что только без официального титула от правоохранительных органов?