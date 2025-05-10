Рупор кремлевской пропаганды: Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на Украину (иначе её не оккупировать)
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Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на Украину
России необходимо увидеть «определенную динамику» на поле боя, прежде чем согласиться на длительное прекращение огня, заявил Песков в интервью ABC.
Кроме того, он подчеркнул, что поставки оружия со стороны покровителей Украины должны прекратиться, прежде чем можно будет сделать паузу в боевых действиях.
«В противном случае это будет преимуществом для Украины. Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую. Украина использует этот период для подготовки новых военнослужащих и для того, чтобы дать отдых уже имеющимся», — подчеркнул Песков.
«Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Но не имея под рукой мирных и демократических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию», — добавил он.
Вполне логично. Перемирие при продолжении мобилизации и поставок оружия это просто еще один вариант Минска-2 с заранее известным результатом. Поэтому конечно такое перемирие России не выгодно. И те, кто его предлагают конечно же об этом знают. Поэтому и предлагают.
PS. Сегодня в ночь на 11 мая заканчивается "праздничное" перемирие и боевые действия пойдут в обычном ключе. Они собственно на большинстве направлений и не останавливались. Противник заявляет, что Росси собирается в ближайшее время нанести мощный ракетный удар по Киеву
PS2. "Коалиция желающих" (Макрон, Мерц, Туск и Стармер) сегодня приперлась в Киев в последний день "перемирия", чтобы обсудить стратегию давления на Россию. Прекращать поставки оружия они конечно же не будут.
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Источник: Colonel Cassad
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