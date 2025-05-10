Рупор кремлевской пропаганды: Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на Украину (иначе её не оккупировать)

Россия не согласится на перемирие без прекращения поставок оружия на Украину

России необходимо увидеть «определенную динамику» на поле боя, прежде чем согласиться на длительное прекращение огня, заявил Песков в интервью ABC.

Кроме того, он подчеркнул, что поставки оружия со стороны покровителей Украины должны прекратиться, прежде чем можно будет сделать паузу в боевых действиях.

«В противном случае это будет преимуществом для Украины. Украина продолжит свою тотальную мобилизацию, перебрасывая новые войска на передовую. Украина использует этот период для подготовки новых военнослужащих и для того, чтобы дать отдых уже имеющимся», — подчеркнул Песков.

«Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, добиться урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Но не имея под рукой мирных и демократических средств, мы вынуждены продолжать военную операцию», — добавил он.

Вполне логично. Перемирие при продолжении мобилизации и поставок оружия это просто еще один вариант Минска-2 с заранее известным результатом. Поэтому конечно такое перемирие России не выгодно. И те, кто его предлагают конечно же об этом знают. Поэтому и предлагают.

PS. Сегодня в ночь на 11 мая заканчивается "праздничное" перемирие и боевые действия пойдут в обычном ключе. Они собственно на большинстве направлений и не останавливались. Противник заявляет, что Росси собирается в ближайшее время нанести мощный ракетный удар по Киеву

PS2. "Коалиция желающих" (Макрон, Мерц, Туск и Стармер) сегодня приперлась в Киев в последний день "перемирия", чтобы обсудить стратегию давления на Россию. Прекращать поставки оружия они конечно же не будут.

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Источник: Colonel Cassad

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