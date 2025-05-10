Кардинала, тверкавшего в Сикстинской капелле ради TikTok, отстранили от участия в будущих конклавах

Ватикан запретил кардиналу Энрико Пастафарио участвовать в будущих конклавах после того, как в сети появилось несколько видеороликов в TikTok, на которых он танцует в Сикстинской капелле.

Видео, размещённые под ником @DancingPope69, показывают, как кардинал Пастафарио исполняет различные популярные танцы из TikTok, в том числе Renegade и Toosie Slide, на фоне фресок Микеланджело. В одном видео кардинал пытается тверкать перед «Страшным судом». Сообщается, что представители Ватикана были «в ужасе» от этих видео и назвали их «серьёзным осквернением священного места» и «вопиющим пренебрежением к торжественности процесса избрания папы».

– Мы не хотели объявлять об отстранении раньше времени, потому что кардинал Пастафарио должен был проголосовать правильным образом. Однако теперь выборы завершились и такому сотруднику мы можем сказать лишь одно: вон отсюда, – сказал источник в высшем (теневом) руководстве Ватикана. – Святой престол не намерен терпеть подобные аморальные выходки, по крайней мере до истечения полномочий текущего руководства.

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