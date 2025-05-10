Ученые сделали тихоходкам татуировки для испытания новой технологии

Ученые из китайского Университета Уэстлейк провели необычный эксперимент по нанесению узоров на микроскопических существ. В перспективе эта технология «микротатуажа» должна помочь в создании киборгов из различных крошечных организмов, включая бактерии. Такое добавление искусственных элементов на живое существо способно придать ему новые полезные функции, которые можно использовать в медицине и других отраслях.

Но поскольку технология еще экспериментальная, для первых опытов выбрали самое живучее существо на Земле – тихоходку. Она обладает важной особенностью — может выживать после заморозки, а для нанесения узоров нужны температуры до -143 ºC. Также исследования китайских ученых пересекаются с работами по криоконсервации.

Для начала тихоходок обезводили, чтобы поместить в подобие анабиоза. Затем их разместили на платформе из углеродно-композитной бумаги и сильно охладили. После этого их тела покрыли органической жидкостью (анизолом), которая замерзла в тонкий слой льда. На следующем этапе ученые направляли пучки электронов, чтобы спровоцировать в анизоле химическую реакцию, результатом которой стало образование в нем нового биосовместимого вещества.

В процессе оттаивания анизол испарился, однако в тех местах, где образовалось новое вещество, оно осталось и прочно прикрепилось к внешней оболочке тихоходок. Отдельные точки образовали хорошо видимый узор, который выдержал процедуры оттаивания, промывания и высыхания. Увы, после эксперимента выжили лишь 40 % тихоходок, но виной тому, скорее, несовершенство процесса заморозки-разморозки, а не микротатуаж.Источник — American Chemical Society