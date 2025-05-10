Новый этап вооруженного противостояния Индии и Пакистана

После ночных атак со стороны Пакистана армия Индии нанесла удары по целям на пакистанской территории. Обе стороны заявляют о значительном ущербе на стороне противника.

Командование вооруженных сил Индии заявляет, что были атакованы “площадки террористов” в Пакистане. Утверждается, что “террористической инфраструктуре” причинен значительный ущерб.

В то же время агентство Reuters сообщает, что утром вновь прогремели взрывы в городах Сринагар и Барамулла на территории индийского Джамму и Кашмира. Судя по имеющимся данным, пакистанские военные атаковали цели в районе местного аэропорта и штаба армии.

В ночь на 10 мая власти Пакистана объявили о начале крупномасштабной военной операции против Индии “в ответ на продолжительные провокации”.

Пакистанская сторона заявляет, что ночью в результате кибератаки было выведено из строя 70% электросети Индии.

Агентство Press Trust of India (PTI) сообщает, что в результате обстрела пакистанскими военными района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир были тяжело ранены три человека, в их числе высокопоставленный индийский чиновник.

По утверждению командования армии Пакистана, в результате атаки разрушены индийский аэродром Адампур, авиабаза в Сринагаре и склад оружия в Чандигархе, также атакованы военные авиабазы Удхампур и Патханкот.

Индийские военные заявляют о перехвате пакистанских беспилотников (число не указывается).

При этом полиция индийского Кашмира сообщила, что в результате пакистанских атак в регионе Джамму погибли пять человек.

Командование армии Индии заявило: “Вдоль наших западных границ продолжается вопиющая эскалация действий Пакистана с применением беспилотников и других боеприпасов. Это вопиющая попытка Пакистана нарушить суверенитет Индии и подвергнуть опасности гражданское население неприемлема. Индийская армия сорвет планы врага”.

Госсекретарь США Марко Рубио провел беседу с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути для деэскалации конфликта, пишет Госдепартамент США. Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Рубио предложил помощь с американской стороны в “начале конструктивных переговоров для предотвращения будущих конфликтов”.

Китай также призвал Индию и Пакистан сохранять сдержанность и избегать действий, которые могут привести к дальнейшему обострению.

Министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар заявил местному телевидению, что если Индия прекратит атаки, то же самое сделает и Исламабад. “Если будет проявлена хоть капля здравомыслия, если Индия прекратит нападать, то и мы прекратим атаки, – заявил он. – Мы действительно хотим мира, без превосходства какой-либо одной страны”.