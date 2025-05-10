Трамп введёт «советское меню» в американских школах

Президент США Дональд Трамп объявил о реформе школьного питания.

В своем выступлении в Белом доме он заявил, что американские школьники перейдут на «проверенные временем советские стандарты питания», чтобы остановить эпидемию ожирения.

По словам Трампа, «советские столовые знали, как вырастить сильное поколение без лишнего веса и с крепким здоровьем». В американских школах планируется полностью отказаться от продажи фастфуда, включая наггетсы, пиццу, бургеры и газировки. Питание будет строиться по советским стандартам, в меню включат каши, супы, компоты из сухофруктов, холодец.

– Мы превратили детей в ходячие шары! В СССР не было ожирения, потому что дети ели настоящую еду — супы, каши, а не химию из пакетов, — заявил Трамп, добавив, что Make School Lunches Great Again станет частью его программы по укреплению здоровья нации.

Реформа уже начала внедряться в нескольких штатах, где школьные столовые тестируют новые блюда. Однако эксперты сомневаются, что дети, привыкшие к картофелю фри и кока-коле, без боя сдадут позиции.

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