 

США призвали Пакистан к деэскалации конфликта с Индией

10.05.2025, 8:20, Новости дня
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Госсекретарь США Марко Рубио провел беседу с главнокомандующим пакистанской армией генералом Асимом Муниром и призвал Пакистан и Индию найти пути для деэскалации конфликта, пишет Госдепартамент США.

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что Рубио предложил помощь с американской стороны в “начале конструктивных переговоров для предотвращения будущих конфликтов”.

Судя по всему, Рубио беседовал с Муниром вскоре после того, как власти Пакистана объявили о начале крупномасштабной военной операции против Индии.


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