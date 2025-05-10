Пакистан начал масштабную военную операцию против Индии – атакованы авиабазы

В ночь на 10 мая власти Пакистана объявили о начале крупномасштабной военной операции против Индии “в ответ на продолжительные провокации”.

Пакистанская сторона заявляет, что ночью в результате кибератаки было выведено из строя 70% электросети Индии.

Агентство Press Trust of India (PTI) сообщает, что в результате обстрела пакистанскими военными района Раджаури в регионе Джамму и Кашмир были тяжело ранены три человека, в их числе высокопоставленный индийский чиновник.

По утверждению командования армии Пакистана, в результате атаки разрушены индийский аэродром Адампур, авиабаза в Сринагаре и склад оружия в Чандигархе, также атакованы военные авиабазы Удхампур и Патханкот.

Информация уточняется.