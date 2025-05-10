 

Мнение «аналитика»: О непарадном к параду Победы… Обидно до слёз?

10.05.2025, 2:05, Разное
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Нет-нет, заглавная картинка верна. Хотя речь пойдёт о параде Победы в Москве, закончившимся несколько часов назад.

Я смотрел на парадные расчёты военнослужащих «дружественных государств». На стройных, плечистых азербайджанцев. На привычных и почти родных белорусов. На неожиданно рослых таджиков. И было обидно. И было досадно. И было горько до слёз.

Потому что… в этих слаженных коробках, ладно марширующих по брусчатке напротив Мавзолея, не было одной.

Сейчас уже сложно поверить, что каких-то 15 лет назад под овации москвичей шла по Красной площади, чеканя шаг, рота ВСУ. Красиво шла. По-братски.

Этого давно уже нет. А в этом году было обидно особенно, что этого нет. Потому что…

…в этом году кремлёвскую брусчатку украинцы предпочли лондонскому лошадиному дерьму. Мультигендерное сводное отделение украинских войск прошло по загаженной конскими яблоками британской столице в честь «победы США» во Второй мировой. И каждый из этих прошедших по Лондону — без оружия и даже без ремней, словно арестованные на гауптвахте — истово, до зубовного скрежета ненавидел русских. Тех, чьи деды бок о бок с их дедами 80+ лет назад сражались ради общей победы над всемирным злом, равных которому прежде не знало человечество.

А сегодня…

Сегодня очень сложно отделаться от мысли, что в стране, где сносят и обливают краской памятники советским воинам, где арестовывают 99-летних ветеранов за красную звезду на пилотке, но чествуют эсэсовцев из «Нахтигаля» и «Галичины», в одном строю с ВСУ идут вот эти призраки прошлого…

И как вам этот размен?

Устраивает?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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