Онкологи назвали сочетание факторов, способное утроить риск рака груди у женщин

Ранее обзор свыше двух десятков научных работ о репродуктивных факторах риска рака молочной железы показал, что с каждым дополнительным годом к возрасту первой доношенной беременности шансы столкнуться со злокачественной опухолью в области груди в пременопаузе возрастали на пять процентов, а в постменопаузе — на три процента.

В новом исследовании, результаты которого представят в Испании на Европейском конгрессе по ожирению 11-14 мая 2025 года, международная группа онкологов проанализировала данные 48 417 женщин. В 2009-2015 годах они проходили скрининговое обследование молочных желез в рамках британского проекта PROCAS, посвященного оценке риска рака груди.

На старте исследования возраст участниц в среднем составлял 57 лет, а индекс массы тела (ИМТ) 26,3 (здоровым принято считать ИМТ 18,5-24,9). Для расчета прибавки веса к зрелому возрасту женщин также просили вспомнить, сколько они весили в 20 лет.

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За время наблюдений, которые в среднем длились 6,4 года, среди участниц диагностировали 1702 случая рака молочной железы. Сопоставив данные женщин, исследователи установили, что пациентки, которые к зрелости поправились более чем на 30%, родили первого ребенка поздно (после 30 лет) либо не имели детей, сталкивались с болезнью в 2,73 раза чаще, чем участницы, впервые родившие до 30 лет и чей вес с молодости вырос в пределах 5%.

Также выяснилось, что более ранняя первая беременность коррелировала с большим набором веса в течение жизни: каждый год «опережения» добавлял 0,21 килограмма к массе тела в зрелости.

Новое исследование подтвердило тенденции, уже отмеченные учеными: ранняя первая беременность предохраняла от рака груди в постменопаузе, а ожирению сопутствовал повышенный риск этой патологии. Вместе с тем онкологи не нашли свидетельств в пользу того, что более ранние первые роды способны компенсировать предрасположенность к раку молочной железы из-за лишнего веса.

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С учетом результатов исследователи призвали врачей внимательнее наблюдать за пациентками, которые родили в зрелости и сильно поправились, поскольку комбинация этих факторов значительно повышает вероятность злокачественных новообразований в груди. Также ученые напомнили о важности контроля веса и физических упражнений для профилактики таких заболеваний.

Добавим, что рак молочной железы — одна из самых распространенных онкопатологий в мире. По данным ВОЗ, в 2022 году его выявили у 2,3 миллиона женщин, а 670 тысяч умерли в результате болезни.