 

Рупор кремлевской пропаганды: Военный Парад 9 мая 2025 года

09.05.2025, 23:25, Разное
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Полная запись военного парада на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной Войне.

Из минусов.

1. Загороженный картонками Мавзолей (традиционно)
2. Отсутствие парадной коробки войск КНДР (непонятно, почему их не было, хотя офицеры КНДР были на параде)
3. Урезанная авиационная часть (но тут причины объективные)

Плюсы – практически все остальное.

1. Отлично решены были вопросы безопасности парада.  Можно конечно поныть про проблемы с мобильным интернетом и навигаторами, но это объективно необходимое решение в интересах безопасности всего мероприятия.
2. При подготовке к параду ни один дрон до центра Москвы не пропустили. Узел ПВО Москвы хорошо справился с налетами дронов.
3. Большое кол-во иностранных лидеров – международная изоляция она такая. Скулеж на Западе и на Украине по этому поводу бесценен.
4. Парадные коробки других стран. В условиях борьбы за историческую память, это немаловажно.
5. Повышение значимости БПЛА на параде. С каждым годом их будет становиться все больше. Ну и наземные должны скоро стать органической частью парада.
6. Много новых образцов модернизированной техники с учетом опыта СВО. Акцент не на прожекты, а на то, что реально работает.
7. Парадная коробка героев СВО. Они защищают как нашу историю и наше прошлое, так и наше будущее.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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